David Parenzo apre la diretta così: "Il caos, mandiamo la foto a tutto schermo". Sceneggiata su Trump

"Cosa succede, cosa succede in città. Guarda lì, guarda lì, che maleducazione". Come ogni mattina David Parenzo entra in studio a L'aria che tira, su La7, sulle note di Vasco Rossi. Ma oggi non è un buon giorno, per lui, e a essere stata stravolta non è la città, ma gli Stati Uniti e con loro il mondo intero.

Giovedì mattina è il day after, Donald Trump è ufficialmente il 47esimo presidente americano. Il giorno prima, Parenzo aveva lasciato lo studio mestissimo, con la tristezza negli occhi e la morte nel cuore, con il cartonato di Kamala Harris sotto braccio. Una uscita di scena in grande stile, hollywoodiana, bissata dall'ingresso dell'indomani.

Passo spedito, l'amarezza e lo scoramento hanno lasciato il campo all'animo battagliero e allo spirito polemico. Parenzo non fa quasi in tempo ad arrivare davanti alle telecamere che lancia il primo ordine alla regia di La7: "Mandiamo a tutto schermo questa grande foto. Torna Trump e in Europa i sovranisti rialzano la testa". La foto nel grande video wall alle spalle del conduttore è la stessa, guarda un po', scelta da Repubblica per la sua prima pagina. Un primissimo piano di The Donald, i suoi occhi, una espressione volitiva che però diventa improvvisamente inquietante e minacciosa se guardata da sinistra.

