Striscia la Notizia, questa volta è un colpo di pistola: terrore per Vittorio Brumotti

12 novembre 2024 a

a

a

Paura per l'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti. Un colpo di pistola è partito nelle sue vicinanze, mentre si trovava insieme alla sua troupe a Borgomanero, in provincia di Novara, per girare un servizio sullo spaccio di droga. Brumotti, in particolare, si trovava in Piemonte col cameraman e con un "gancio" per verificare le segnalazioni dei residenti esasperati dal crescente traffico di stupefacenti in pieno giorno. Traffico segnalato non solo nel bel mezzo del bosco ma anche nell'adiacente poligono industriale.

L'inviato e il resto della troupe, travestiti con tute mimetiche, stavano documentando l'attività illegale condotta dai "venditori di morti" nel bosco quando all'improvviso è partito lo sparo. Dopo essere stati scoperti, infatti, cinque spacciatori si sono dati alla fuga nel bosco armati di falcetto, bastoni e un sacchetto contenente la droga. Poi, mentre Brumotti e il cameraman stavano raggiungendo la base operativa si è sentito chiaramente un colpo di pistola. Secondo quanto riferito dal "gancio" che si trovava lì vicino, uno degli spacciatori avrebbe estratto la pistola sparando un colpo in aria a scopo intimidatorio. A quel punto Brumotti si è lanciato all'inseguimento ma gli spacciatori sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Un colpo di pistola per intimidire Brumotti e il resto della troupe, guarda qui il servizio di Striscia la Notizia