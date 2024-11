Ballando, incidente sexy per Sonia Bruganelli: resta in intimo e fugge dietro le quinte

17 novembre 2024 a

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata ricca di emozioni, colpi di scena e immancabili battibecchi. Si tratta della puntata di sabato 16 novembre in onda su Rai 1, al timone ovviamente Milly Carlucci. E tra i momenti più discussi della serata spicca un episodio - piuttosto piccante - che ha coinvolto Sonia Bruganelli, una delle concorrenti più chiacchierate e controverse di questa edizione, sempre al centro di molteplici polemiche e sempre nel mirino della dispensatrice di livore che risponde al nome di Selvaggia Lucarelli. Ma tant'è, la Bruganelli il suo percorso, fatto di alti e bassi, Sonia sta mostrando un lato più sensibile e autentico, distante dall’immagine che il pubblico era abituato a vedere in televisione.

La puntata di Ballando non è stata facile per Sonia, che ha affrontato una delle esibizioni più complesse, cimentandosi in una rumba. Tuttavia, il giudizio della giuria non è stato particolarmente generoso. Ma il momento che ha catturato maggiormente l’attenzione è avvenuto subito dopo la performance. Complice un movimento particolarmente energico del ballo, la gonna di Sonia si è spostata più del dovuto, lasciandola praticamente in intimo sulla pista. Inizialmente ignara dell'accaduto, è stato Guillermo Mariotto a farle notare che il suo outfit necessitava di un aggiustamento: “Sonia, guarda la gonna...".

A quel punto l'ex di Paolo Bonolis si è resa conto dell'incidente sexy, per poi correre rapidamente dietro le quinte per sistemarsi e coprirsi, con il volto che tradiva più di una punta di imbarazzo. Una volta tornata in studio, si è trovata ad affrontare i commenti della giuria, che anche questa volta non sono stati particolarmente indulgenti, sottolineando il suo percorso altalenante nello show. Nonostante gli incidenti e i giudizi poco lusinghieri, Sonia non sembra intenzionata ad arrendersi. Le difficoltà non sono mancate neppure durante la settimana, dato che il suo partner di ballo, Carlo Aloia, è diventato papà e non ha potuto partecipare alle prove come di consueto. Per questa ragione, i due hanno avuto ben poco tempo per allenarsi. Ma il motivo era assai più che valido...