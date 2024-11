Che tempo che fa, "ormai lo sappiamo": il "retroscena" su Sinner, cos'è successo dopo la vittoria

24 novembre 2024 a

"Ormai lo sappiamo che Jannik Sinner vuole vincere sempre in tempo per non perdersi Che Tempo Che Fa": l'account ufficiale su X del programma in onda sul Canale Nove lo ha scritto subito dopo la vittoria dell'Italia contro l'Olanda alla finale di Coppa Davis a Malaga. Il tennista numero uno al mondo ha regalato questo premio agli azzurri imponendosi sull'avversario, Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 in un'ora e 30 minuti. Nel primo singolare, invece, è stato Matteo Berrettini a regalare un punto all'Italia battendo Van De Zandschulp con il punteggio di 6-4 6-2.

Il riferimento di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio ogni domenica sera sul Nove, è al fatto che la settimana scorsa Sinner si è collegato proprio col programma dopo la vittoria agli Atp finals di Torino.

Il trionfo degli azzurri ha entusiasmato proprio tutti, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che su X ha commentato: "L’Italia conquista nuovamente la Coppa Davis, dimostrando forza, determinazione e talento ai massimi livelli. Un plauso a una squadra straordinaria che ha portato in alto il nostro Tricolore, rendendo orgogliosi tutti noi. Grazie, campioni!". Mentre il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha detto: "L'inno di Mameli è sempre di più la colonna sonora del tennis mondiale. Apoteosi a Malaga: l'Italia vince per il secondo anno consecutivo e per la terza volta nella storia la Coppa Davis. L'ennesima perla di un 2024 sensazionale, un grande successo che arriva a pochi giorni dalla vittoria della Nazionale femminile: diventiamo la quinta Nazione di sempre a centrare l'accoppiata Coppa Davis e Billie Jean King Cup nello stesso anno. Ovazione per i nostri campioni Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Andrea Vavassori capitanati da Filippo Volandri. Complimenti alla Federazione Tennis e Padel e al presidente Binaghi".