Massimo Giletti, la denuncia: "Calciatore famosissimo ha picchiato una ragazza"

Massimo Giletti, nel corso del suo programma su Rai 3 Lo stato delle cose, ha rivelato di essere in possesso di un video dai contenuti pesantissimi e che ritrae un giocatore che milita in una delle due squadra di Milano: Inter o Milan. Il giornalista, nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolte le due curve di San Siro, ha descritto il contenuto del filmato senza però rivelare il protagonista. Il motivo? La redazione avrebbe bisogno di fare ulteriori accertamenti.

Giletti ha spiegato ai suoi telespettatori che il filmato è stato inviato alla redazione de Lo stato delle cose. Nel video si vede un "famosissimo" calciatore in un locale della movida milanese. Il giocatore in questione si è reso protagonista di una condotta violenta ai danni di una donna: "Hanno mandato un video alla nostra redazione, si vede tutto e le cose non sono confutabili. Si tratta di un calciatore famosissimo ed era in stato confusionale". Il giocatore l'avrebbe aggredito una prima volta facendola cadere a terra. Poi, dopo averla sollevata, l'avrebbe colpita ancora.

"Se metti un simbolo rosso sul volto e fai queste cose, sei poco adatto al sistema", riferendosi all'iniziativa della Lega Serie A per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne che ha coinvolto giocatori e allenatori nelle partite di questo fine settimana. "Sono immagini molto pesanti e per il momento abbiamo deciso di non pubblicarle. Stiamo facendo altre indagini", ha concluso il conduttore.