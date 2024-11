Dritto e Rovescio, Islam: che fine ha fatto la figlia di Sandra, una storia agghiacciante

Claudio Brigliadori 30 novembre 2024 a

Da una parte un papà, di fede islamica. Dall'altra una donna, ex moglie di un musulmano. Bastano due interviste, a Dritto e rovescio su Rete 4, a tratteggiare un quadro dell’Italia della mancata integrazione.

Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, ha lanciato una petizione per introdurre il divieto per le ragazze minorenni di indossare il velo. Un modo semplice per iniziare a combattere il patriarcato “d’importazione”, chiamiamolo così.

«Ma se dovesse uscire questa legge per cui è vietato portare il velo a scuola, lei cosa fa?», domanda la giornalista a un signore fuori da una scuola. «No no no, andiamo via - replica lui, che tra un anno manderà la figlia in classe con il velo islamico -. Dove viviamo adesso... È più importante lì, dove vivremo dopo la morte». «E se vive in un Paese dove ci sono leggi diverse?», insiste l’inviata. «Allora andiamo via», ribadisce lui. Su X è quasi “ola”: «Dove si firma?», «Facciamola subito sta legge, allora».

Tocca quindi a Sandra Fardella, in studio da Paolo Del Debbio: nel 2010, quando l’egiziano che aveva sposato si è portato via la figlia: «Ho avuto il suo affidamento in Italia e in Egitto, ma nessuno me l'ha mai consegnata anche se c’era un ordine di consegna e un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti». «Grazie al matrimonio, lui aveva la cittadinanza italiana quindi era tutto organizzato apposta. Appena si è sposato con me, ha preso la bambina, messa in maniera legale sul suo passaporto ed è scappato». L’ultimo contatti avviene al telefono: l’uomo le dice «Guarda cosa ti combino», prima di strappare la cornetta di mano alla bimba. Sandra l’ha ritrovata nel 2014: «Aveva nove anni e mezzo e pesava 24 kg, era sottopeso ed era di religione islamica integralista, con velo e non parlava più l'italiano e non era scolarizzata».