Zona Bianca, spariti 4 milioni di euro a Bocchigliero: "Andati in fumo i risparmi di 25 anni"

Spariti 4 milioni di euro a Bocchigliero, in provincia di Cosenza. Un intero paese è stato truffato e derubato dei risparmi da due sedicenti promotori finanziari, come raccontato da alcuni residenti in collegamento con Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4. "Tutti loro e tanti altri stanno denunciando - ha detto l'inviata Valentina Renzopaoli - molte di queste persone che hanno dato i soldi a questi presunti truffatori sono persone emigrate all'estero che si sono messe da parte i soldi con tanti anni di sacrificio, come i genitori di Nataly".

A Nataly, una delle persone collegate con la trasmissione, il conduttore ha detto: "Suo padre e sua madre hanno aspettato 23 anni per vedere i frutti dei loro investimenti e ora non riescono a pagare neanche le loro spese mediche". "Sì, proprio così - ha confermato la donna -. È scandaloso, vergognoso quello che ci è successo. Una vita di sacrifici dei miei genitori in Francia, hanno lavorato per 25 anni per poi ritrovarsi senza niente in mano. Di anno in anno senza nemmeno prendere degli interessi, nulla, i risparmi dei miei genitori sono andati in fumo".

Se alcune vittime parlano apertamente di "truffa", altri nel paese avanzano invece l’ipotesi che possa essersi trattato di investimenti falliti o non maturati. Altri ancora sostengono che i presunti promotori siano scappati con il bottino. Intanto, i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano stanno indagando per ricostruire l’accaduto.