Zona Bianca, il papà di Musk: "Saluto romano? No, ecco cos'era"

Errol Musk, poi, ha rivelato di avere un buon rapporto col figlio: "I miei rapporti con Elon sono ottimi . sono appena stato negli Stati Uniti per portargli dei documenti, ma non sono riuscito a darglieli di persona e ho chiesto che gli venissero consegnati. I nostri rapporti sono buoni". Ha raccontato anche che "da bambino Elon è stato bravissimo. Tutti i miei bambini sono stati bravissimi, molto intelligenti e io non mi sono mai dovuto preoccupare di loro".

"Non ha alcun senso, è assurdo. Lui ha solo fatto 'Evviva, Evviva', tutto questo è veramente una barzelletta, direi": Errol Musk, papà del miliardario Elon , lo ha detto in collegamento con Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, riferendosi al gesto che suo figlio ha fatto all'insediamento di Donald Trump a gennaio. Braccio destro esteso verso l'alto ed il palmo rivolto verso il basso.

A un certo punto il conduttore gli ha fatto notare: "Suo figlio non è sempre stato un sostenitore di Donald Trump, anzi in passato lo ha anche criticato. Cosa gli ha fatto cambiare idea?". E il signor Errol ha risposto: "Quando mi sono trasferito negli Stati Uniti era con me e tutti i miei figli sono diventati democratici perché pensavano in questo modo di poter sostenere chi aveva più problemi nella vita, però poi con l'arrivo di Biden, quando è diventato presidente, Elon si è reso conto che i democratici parlavano però in realtà non facevano niente di buono, anzi facevano delle pessime cose andando a danneggiare il Paese. Quindi si è reso conto di dover fare assolutamente qualcosa".