Che tempo che fa, Gerry Scotti e l'agguato da Fabio Fazio: "Ces***o?"

02 dicembre 2024 a

"Cesso?", "No": Gerry Scotti mette in imbarazzo Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. Il conduttore Mediaset ha provato a replicare il gioco della Ruota della Fortuna, fortunato format in passato condotto da Mike Bongiorno e oggi rifatto da Gerry su Canale 5, ma le cose sono presto sfuggite di mano. La frase da indovinare, comparsa sullo schermo dietro a Fazio, era "Sesso e Rock 'N Roll".

Gerry poi ha raccontato l'aneddoto sul primo incontro con Silvio Berlusconi: "C'è Silvio Berlusconi, io mi fermo. Lui per farsi sentire da me dice 'sarebbe quello lì? Claudio (Cecchetto) se me lo dicevi prendevo il mio ragioniere in Brianza'". In un secondo momento ha aggiunto: "35 anni dopo quel primo incontro, al funerale di Raimondo Vianello, Silvio Berlusconi mi disse 'vedi io tanti anni fa ti ho detto che assomigliavi al mio ragioniere, ma ora ti devo dire una cosa: ovunque io sia quando accendo la tv, se c'è la tua faccia io mi sento a casa'".

Parlando degli inizi della sua carriera, il conduttore ha ricordato: "Stavo per cedere alle lusinghe di un piccolo polo, 'Odeon Tv', e il cacciatore di teste era un grande della televisione, Lillo Tombolini. Mi ha mandato a chiamare, mi dà una cassetta che si intitolava La ruota della fortuna. La guardo e dico: 'però, non è male, quasi quasi... Ci penso un paio di giorni'. Vedi la maledizione? In quei due giorni in cui ci dovevo pensare colpo della strega, finisco a letto, a un certo punto squilla il telefono: 'Pronto sono Pippo Baudo...". Io lo mando a quel Paese pensando fosse uno scherzo di Fiorello. Poi richiama la segretaria che me lo ripassa. Alla fine non ho firmato per la Ruota della Fortuna, l'ho fatta 40 anni dopo, ma va bene così".