Luciana Littizzetto, ira di Fratelli d'Italia per l'insulto a Meloni: "Ipocrita"

Non bastava l'ira dei militari dopo gli insulti ai nostri soldati. Luciana Littizzetto riesce a scatenare la reazione anche di Fratelli d'Italia. Accade dopo il consueto monologo a Che Tempo Che Fa andato in onda domenica 13 aprile sul Nove. Qui la comica spalla di Fabio Fazio ha preso di mira Donald Trump non perdendo l'occasione di attaccare Giorgia Meloni. La sua "colpa"? La vicinissima visita a Washington per parlare col presidente Usa dei dazi per conto dell'Italia e dell'Ue.

Ecco allora le sue parole in riferimento alla frase del tycoon, secondo cui molti Paesi gli "baciano il c..." per avere condizioni migliori. "Eminentissimo c… di Trump. Gran Dèretan e Derriere du president. Black Hole. Box of suppost. Lato oscuro della Casa Bianca. Caro Lato B indistinguibile dal Lato A. E care anche voi, cip e ciapp e Buco Ovale dello Studio Ovale". E ancora: "Che sgomento. Ti garantisco che nella mia vita mai avrei pensato di dover scrivere una letterina ad un c… oltretutto a stelle e strisce, un vero c… yankee. E dire che ne ho scritte, di letterine, a tanti… A grandissime teste di… sì. A gente con la faccia come… sì. Ma mai direttamente a un c….".