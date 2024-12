È sempre Cartabianca, l'ira di Rita Dalla Chiesa: "Mi hanno scritto che sono adottata"

Roberto Tortora 04 dicembre 2024 a

Dai temi di stringente attualità politica alla derivazione che questi hanno sui social, dove i commenti di migliaia di persone, avvolti da identità più o meno veritiere, vomitano insulti contro chi non la pensa come loro e causano danni psicologici importanti a chi non si sa difendere. Di questo si discute a “È Sempre Cartabianca”, il talk di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Bianca Berlinguer. E proprio lei, che è figlia del più grande segretario della storia del Partito Comunista italiano, Enrico Berlinguer, unita all’ospite Rita Dalla Chiesa, figlia invece del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia, saggia quotidianamente gli insulti social che richiamano ai padri, come strumento per sminuire entrambe.



Rita Dalla Chiesa si scaglia contro i commenti offensivi, ben sapendo che sia una battaglia difficile da vincere: “C'è talmente tanta vita e tanta cattiveria nelle cose che ti dicono che non puoi combattere, tante volte rispondo anche. Mi dicono di non rispondere, sono un parlamentare e non dovrei rispondere, ma io non ce la faccio e rispondo lo stesso”. La Berlinguer, allora, le chiede proprio rispetto agli insulti sui rispettivi cognomi: “Ma quella tipica frase che ogni tanto arriva anche a me e la trovo veramente spregevole, lo dico con molta sincerità, visto che siamo in vena di sincerità, cioè ‘tuo padre si sta rivoltando nella tomba’, da parte di chi si arroga il diritto di sapere a quarant'anni dalla loro morte cosa avrebbero pensato o cosa avrebbero detto i nostri padri, come la affronti?”.

La Dalla Chiesa non può che concordare: “Tuo padre si sta rivoltando nella tomba, orribile, ma soprattutto una sera mi hanno scritto ‘si vede che tu sei stata adottata, tu non fai parte della famiglia Dalla Chiesa’”.