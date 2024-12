DiMartedì, Luca e Paolo irridono Landini: "Sennò il guanto non serve a un ca***!"

Claudio Brigliadori 05 dicembre 2024 a

Per fortuna che c’è Maurizio. A DiMartedì, su La7, il protagonista assoluto è Mister Cgil, come lo chiamano Luca e Paolo. «Se Meloni ha in casa solo gente che rema contro, c’è grazie a Dio qualcuno che l’aiuta e si sforza per farla governare 300 anni». Landini, appunto, «l’alleato principale di Salvini e Meloni», ironizzano Bizzarri & Kessisoglu nella loro copertina comica.

«Quando loro sono in difficoltà, il consenso cala, i treni si rompono, lui che fa?», domanda Luca. Assist perfetto per Paolo: «Un casino infernale, prima chiama la rivolta sociale e poi dice la frase che porta più sfiga al mondo: “Vogliamo rivoltare come un guanto questo Paese”». «Chiunque abbia detto questa frase nella storia non ha mai combinato niente, anzi», aggiunge Kessisoglu ricordando i grillini e il loro mitologico Parlamento-scatoletta di tonno.

«Anche perché una volta che hai rivoltato il guanto sai cosa succede Landini?. Che per infilartelo lo devi rivoltare di nuovo e mettertelo come prima, sennò il guanto non serve a un ca***o. Invece Landini vuole fare la rivolta sociale e gli scioperi - conclude Luca -. Tanti scioperi che paralizzino il Paese, senza capire una cosa semplicissima. Il Paese è già paralizzato, non c'è bisogno degli scioperi, però se lo paralizzano i sindacati ottengono solo una cosa: diventa colpa loro». Peraltro Landini, in studio, supera anche le battute fatte sul suo conto. «Se lei evocala rivolta può succedere qualcosa di rischioso?», gli domanda Giovanni Floris.

Ma per il sindacalista è il governo che «sta cercando in tutti i modi di creare dei disordini». «Landini soffia sul fuoco, può scapparci il morto. E ce l’avrebbe sulla coscienza», attacca Italo Bocchino. A rispondergli l’avvocato d’ufficio di Landini, Elisabetta Piccolotti: «Questo è un atteggiamento antidemocratico».