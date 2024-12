Donzelli inchioda Donatella Di Cesare: "È pronta a dire che la Balzerani le fa schifo?

05 dicembre 2024 a

Scontro acceso a L'Aria che Tira tra Giovanni Donzelli e la professoressa Donatella di Cesare. Al centro del dibattito nelo studio di David Parenzo c'è l'operazione delle forze dell'ordine che ha portato all'arresto di dodici presunti terroristi del gruppo neo-nazi "Werwolf Division" che avevano come obiettivo anche quello di colpire il premier Giorgia Meloni.

Donzelli non usa giri di parole e a chi tenta (sempre) di rigirare la frittata accusando gli esponenti di FdI di non dichiararsi antifascisti risponde così, in modo netto e chiaro: "Siamo certi che c'erano degli antifascisti che volevano la democrazia e degli antifascisti che volevano portare la dittatura di segno opposto in Italia. Lei riesce a dire che Barbara Balzerani le fa schifo?".