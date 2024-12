Prima della Scala, la diretta su Rai 1: un successo che va oltre i numeri

Klaus Davi 10 dicembre 2024 a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Prima della Scala: La forza del destino” - Rai 1)

Sulla carta il 10.2% di share può apparire un risultato deludente, soprattutto se si pensa che la rete ospitante era Rai 1 che a quell’ora totalizza un bel po’ di punti in più. In realtà, spulciando i dati, non è così. Complessivamente, secondo le stime di OmnicomMediaGroup, i contatti della Prima della Scala andata in onda sabato nel preserale hanno toccato i 3 milioni. “La forza del destino” di Giuseppe Verdi ha tenuto una media di 1.603.000 spettatori, 200mila in più dell’anno scorso e quasi 2 punti di share in più rispetto al “Don Carlo” del 2023.

Anche nel 2022 l’ammiraglia Rai non fece meglio col “Boris Godunov” di Musorgskij (1,5 milioni e 9.1% di share) mentre nel 2021 il “Macbeth” arrivò a 2 milioni col 10.5%. Resta imbattuta la “Tosca” del 2019 che sfiorò i 3 milioni col 15% di share. Anche i millennial sono stati lambiti con punte del 6% sul target, soprattutto grazie al tema attuale della guerra. Ovvio che il Tg5, Gerry Scotti, “Striscia la Notizia” e perfino il “Tg2 Post” ne abbiamo approfittato alla grande, e si può discutere se la rete più consona non fosse piuttosto la colta Rai 3. Ma tenere fede a questo appuntamento rafforza il mandato del servizio pubblico e il suo mantra di non guardare solo ai numeri ma pure alla qualità e alla reputazione.