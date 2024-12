Pamela Anderson, la vera storia del sex tape: lo speciale su Italia 1 fa il botto

Klaus Davi 11 dicembre 2024 a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Pamela Anderson: la vera storia del sex tape”)

Siamo nel 1995, Internet era ancora ai primordi e i social non esistevano nemmeno, come pure il reato del “revenge porn”. Italia 1 continua la sua silente campagna ostile al conformismo “wokista” proponendo un documentario che ripercorre il caso del famoso sex tape con protagonisti Pamela Anderson e suo marito Tommy Lee: nel ‘95 venne rubato e diffuso online un filmato che ritraeva i due in scene di sesso durante la prima notte di nozze. La cassetta, custodita in una cassaforte nella loro casa di Malibù, venne rubata da un elettricista che svolse dei lavori presso i due sposini, poi venne data in pasto a un regista porno e da lì si diffuse anche online.

La coppia riuscì, per vie legali, a bloccare parte della vendita di materiale video ma non riuscì a stoppare la diffusione in rete. La scelta della seconda serata è stata dettata dalla volontà di sorreggere con un caposaldo forte come Le Iene. E ha funzionato: Pamela Anderson: la vera storia del sex tape è stato visto da oltre 315mila persone col 10% di share. Ha colpito il racconto della Anderson: affermò di essersi sentita “come stuprata” ma ebbe la capacità di reagire e addirittura di capitalizzare la notorietà scaturita dal video, tanto che ancora oggi c’è chi dubita che si sia trattato di un astuto stratagemma di marketing da parte della coppia.