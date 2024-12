"Che magnifica impresa": la seconda puntata, Mario Sechi intervista Massimiliano Fuksas

10 dicembre 2024 a

L'architetto Massimiliano Fuksas sarà tra i protagonisti della puntata di Che Magnifica Impresa, il programma condotto da Mario Sechi in onda questa sera, martedì 10 dicembre, dalle 21:10 su Rai Storia. Il tema della serata sarà “L’Italia verticale”: immaginare, disegnare, costruire, puntando sempre verso l'alto. "Sono a Roma e ho davanti a me quella che si definirebbe un archistar, Massimiliano Fuksas - dice il direttore di Libero nel video di presentazione della puntata -. Come vorrebbe essere definito in un manuale di storia dell'architettura?". E Fuksas: "Io volevo fare il pittore...". Qui di seguito un assaggio nel promo della puntata