Quarta Repubblica, Schlein umiliata da un operaio di Stellantis: "Viene qui solo per propaganda"

Elly Schlein si è da poco ricordata di essere la segretaria del principale partito di sinistra italiano. Ma ormai la frittata è stata fatta. La dem è scesa in piazza insieme agli operai per protestare contro la malagestione dell'ex ad Carlos Tavares e la crisi di Stellantis. Ma, stando a quanto sostengono gli stessi dipendenti del Gruppo automobilistico, quella di Schlein è una vera e propria farsa.

A Quarta Repubblica, il talk show televisivo di Rete 4 condotto da Nicola Porro, è stato ospite un operaio di Stellantis: Luigi Saratiello, 42 anni di cui 22 nell'automotive italiano. E ha raccontato ai telespettatori di Mediaset tutta la verità. Ho visto tante passerelle davanti alla fabbrica. Chi oggi viene fuori Pomigliano viene per propaganda politica, sono gli stessi che hanno portato lo stabilimento in questa situazione mettendo le regole del 2035 sulle auto. Quella data per il settore automotive è troppo vicino, ci vuole più tempo”. E ancora: “La transizione va fatta con tempi diversi”.

L'operaio non si è fatto intortare dalla Schlein. E ha smascherato l'interventismo dell'ultima ora della dem. “C’è troppa confusione. Il cliente non sa cosa acquistare: gli dicono di comprare elettrico, ma non sapendo bene cosa fare non compra né quelle alla spina né quelle endotermiche”.