L'Eredità, panico per il baby-Federico: "O è molto lento, o...". Ma finisce malissimo

17 dicembre 2024 a

a

a

I riflettori si accendono, come ogni sera, nello studio de L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il game-show delle parole e della ghigliottina, un format inossidabile, campione di ascolti e amatissimo dagli italiani.

La puntata in questione è quella di martedì 17 dicembre, dove a fare l'ingresso in studio da campione in carica è Pierfrancesco, concorrente che arriva da Palata Pepoli, provincia di Bologna. Pierfrancesco è un redattore editoriale, lavora agli esercizi dei libri scolastici. Nella Ghigliottina della vigilia, però, non era riuscito ad indonvinare la soluzione finale.

Nel corso della puntata, proprio Pierfrancesco si è trovato a fronteggiarsi con Federico in una sfida diretta, il duello a chi azzecca più parole che via via vanno componendosi nell'arco di un minuto. E Federico ha catalizzato le attenzioni del pubblico, così come ha fatto per l'intera puntata. Già, è giovanissimo, preparato ma timido, probabilmente un poco soverchiato dall'idea di apparire in televisione.

Tant'è, nella sfida diretta col già navigato Pierfrancesco, Federico ne è uscito sconfitto. Ma quella sfida diretta, su X - laddove si raccolgono i fan della trasmissione pronti a commentare in presa reale quanto accade nello studio de L'Eredità - ha innescato un gran numero di commenti. Al centrod dei commenti, sempre Federico.

"Programma falsato". Liorni elimina Christian? Telespettatori in rivolta | Guarda

Alberta, emozionata, sottolineava come Federico si fosse battuto come un leone, fino all'ultimo: "Aiuto che duello per il piccolo!!! Anche se mi sta simpatico anche l'altro!!". Laura di dispiaceva dopo l'eliminazione: "Peccato per Federico". Riccardo lo dileggiava dopo una risposta sbagliata: "Corri a NY e magari scopri cosa hanno prodotto i Queen dal 1977 al 1991 così eh... due robette proprio". Quindi Marinella, che con sensibilità inquadrava la situazione: "Federico o è molto lento o è molto emozionato", probabile che la risposta corretta fosse la seconda. Infine, a chiudere il quadro, i soliti complottisti, rappresentati nel caso in specie da Amintore: "Vabbè, Pierfrancesco è facilitato alla grande! Ma per favore! Buuuuu!", concludeva la sua personalissima contestazione. Insomma, il solito menù de L'Eredità...