Simona Branchetti, un disperato appello: "Hanno accoltellato la figlia della mia migliore amica"

Momenti di grande sofferenza quelli che sta vivendo Simona Branchetti. La conduttrice di Canale 5 racconta quanto sta accadendo in un lungo post sui social: "Mai avrei immaginato di dovervi raccontare una storia così, ma permettetemi di farlo perché mi tocca il cuore", è la premessa prima di passare alla storia di Martina Voce, figlia della sua migliore amica Beatrice, che è stata accoltellata in queste ore. La ragazza ha 21 anni e "ora la sua vita passa attraverso quel respiratore a cui è attaccata dopo che un uomo ha tentato di reciderle la carotide".

"Martina è stata accoltellata, ridotta in fin di vita dall’ex che non si rassegnava alla fine della loro relazione. Venerdì è entrato nel fast food dove lavorava ad Oslo e ha tentato di ammazzarla. È salva per un soffio, grazie all'intervento di un amico che si è ferito per riuscire a bloccare la furia cieca di questo ragazzo che si stava accanendo su di lei e dei sanitari norvegesi intervenuti con una tempestività incredibile".

Per la giornalista si tratta dell'"ennesima spia che tra i giovani come tra gli adulti di questo tempo scorre qualcosa di malsano che corrode le anime e mette in pericolo le nostre esistenze. Martina rischiava di essere morta". Da qui il suo appello: "Qualcosa di profondo si è rotto negli equilibri tra uomo e donna e non possiamo più far finta che non sia un problema che riguarda tutti e in cui tutti siamo chiamati a fare la nostra parte".