Fabio Fazio sbeffeggiato poco prima della messa in onda: "Ospitata non andata come pianificato"

"Per l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa del 2024 ci regaliamo un grande ospite… Richard Gere". Annunciava così Fabio Fazio la presenza dell'attore a giorni di distanza dalla sua ospitata. Il post, datato 18 dicembre, è stato però travolto dallo scherno di molti telespettatori. "Vi asciugherete le lacrime a vicenda?", chiede un utente di X con un chiaro riferimento alla sentenza che ha visto Matteo Salvini assolto sul caso Open Arms.

E ancora: "L'ospitata non è andata come pianificato Organizzato proprio nei giorni della sentenza che si sperava essere diversa, ed invece tutto il teatro di anni per un crimine inesistente che non sussiste proprio", "Magari, dopo il secchio d'acqua gelida del Tribunale di Palermo, parlerete di cinema...", "Il co***ne era venuto pensando di far festa per la condanna a Salvini". Insomma, per il conduttore del Nove la sentenza è stata un clamoroso autogol.

Dopo l'assoluzione di Salvini musi lunghi da Fazio: chi c'è in studio domenica sera, il colpo del ko

Basta infatti ricordare quando nel 2019 l'attore salì a bordo dell’ong catalana bloccata a largo di Lampedusa. "Mi trovavo in Italia in visita da amici – si è più volte giustificato – e avevo saputo di una legge crudele, una legge che rendeva reato salvare le persone in mare. Avevo sentito della nave che non poteva entrare a Lampedusa. Per me era incredibile, soprattutto in Italia, un Paese così generoso". Ma ad oggi, con il vicepremier assolto, a Gere è arrivata una sonora lezione.