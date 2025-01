Affari Tuoi, "si può piangere?": gioca José, un racconto straziante in studio

01 gennaio 2025 a

Una storia molto triste quella del concorrente in gara questa sera, mercoledì 1 gennaio, ad Affari Tuoi su Rai 1. A giocare è stato Josè dalla Calabria. Di origine brasiliana e single, è stato adottato a 13 mesi da una coppia italiana e vive a Cropani Marina, in provincia di Catanzaro. Il concorrente ha spiegato di aver lavorato come addetto vendita in un supermercato, ma ora è disoccupato. Nelle puntate precedenti si è reso protagonista del balletto con il conduttore Stefano De Martino sulle note di “Sesso e samba” quando viene chiamato il pacco da 0 euro. José ha rivelato di aver deciso di partecipare dopo che il padre, venuto a mancare da poco, gli aveva chiesto di inviare la sua candidatura perché voleva vederlo nel programma.

Al centro dello studio insieme a lui il cugino Cristian. Purtroppo, però, per loro la partita non è cominciata benissimo. La prima chiamata è stata il pacco da 300.000 euro. Gli altri tiri invece sono andati meglio: tutti i pacchi chiamati dopo erano blu. Non una bella notizia, dunque, per il dottore, che ha offerto a Josè 30.000 euro. Ma lui ha rifiutato. Successivamente, allora, il dottore gli ha proposto un cambio di pacco, che Josè ha accettato, scambiando il numero 14 con il 6 del Veneto.

In molti sui social non hanno potuto fare a meno di commentare la storia del pacchista. "Si può piangere guardando affari tuoi? SI! #Affarituoi", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Questo cucciolo calabrese ad affari tuoi deve vincere i 200k": E ancora: "Cristian disoccupato non può non vincere anche per tutti i balletti che ci ha regalato #affari_tuoi".