Riccardo Muti, il suo concerto di Capodanno incanta l'Auditel: ecco le cifre

CHI SALE (Concerto di Capodanno di Vienna)

Quasi in contemporanea con le notizie terribili di attentati e accoltellamenti che provenivano da New Orleans e da Rimini, andava in scena l’85esima edizione del Concerto di Capodanno di Vienna, diretto per la settima volta da Riccardo Muti. Uno squarcio di tradizione e di serenità che il pubblico ha apprezzato: 2.105.000 spettatori e il 17% di share per Rai 2. Nato nel 1939, quasi in coincidenza con l’annessione dell’Austria da parte della Germania nazista, il vero e proprio exploit ci fu quando a riprendere sinfonie e brani della Wiener Philarmoniker ci pensò la tv austriaca, nel 1959.

Oggi quasi 100 Paesi nel mondo assistono al concerto del 1° gennaio. Fra i picchi vicini al 20% di share brani celebri come Sul bel Danubio blu e la Marcia di Radetzky, senza dimenticare il momento della standing ovation tributata a Muti e ai musicisti. Il direttore napoletano non è solo un’icona ma i suoi continui appelli a sostegno della cultura e soprattutto il recente “cazziatone” ai senatori indisciplinati che hanno fatto squillare il cellulare durante il concerto a Palazzo Madama hanno fatto breccia sui social. Mercoledì invece boom su TikTok e Instagram per il suo accorato «Pace, fratellanza e amore in tutto il mondo» pronunciato in italiano durante il «Neujahrskonzert» viennese.