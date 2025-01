Capezzone a 4 di Sera: "Su Sala il successo del governo, da sinistra scemenze"

La liberazione di Cecilia Sala è un grandissimo risultato del lavoro diplomatico dell'esecutivo Meloni. Ed è stata proprio la premier a sottolineare questo aspetto, quello del gioco di squadra che ha unito verso un unico obiettivo tutte le istituzioni: "È stato un grande gioco di squadra, e l’abbraccio tra Cecilia e i suoi cari ci riempie di commozione". Ma la sinistra comunque riesce a far polemica. Basti pensare alle parole di Romano Prodi che a Otto e Mezzo ha commentato così la liberazione di Cecilia Sala: "Certamente c’è stato da Trump una specie di permesso o di tacito consenso. A differenza della mia esperienza, noi gioimmo tutti insieme, col ministro degli Esteri, il governo e anche i servizi. C’era anche la dottoressa Belloni, che aveva organizzato la liberazione. Oggi è sembrato un evento molto solitario, solo della Meloni", ha affermato l'ex premier con un pizzico di veleno.

Video su questo argomento Cecilia Sala atterra a Ciampino: ecco le prime immagini

E così a 4 di Sera, Daniele Capezzone con una sola frase incenerisce proprio la sinistra che in questi giorni di trattative ha così sbraitato contro il governo da indurre la famiglia della Sala a chiedere il silenzio stampa: "È talmente chiaro il successo del Governo che tutto ciò che è stato detto dalla Sinistra in questi giorni erano solo scemenze". Nulla da aggiungere.

La Liberazione di Cecilia: "Un bel gioco di squadra"

