Delmastro sfida la sinistra: "Doveva aspettare una coltellata? Siamo mortificati"

Giorgia Meloni propone un riconoscimento per Luciano Masini. Protagonista delle pagine di cronaca degli ultimi giorni, il maresciallo ha fatto discutere governo e opposizione dopo aver aperto il fuoco e ucciso il 23enne egiziano che a Villa Verucchio ha accoltellato diversi passanti. "Ma di fronte a un accoltellatore che si proietta verso di lui, ancora spara in aria per dissuaderlo, cosa doveva fare? Aspettare una coltellata? Anche di fronte a tutto questo la sinistra, per l'odio cieco che ha nei confronti della sinistra e per l'antipatia che ha nei confronti del termine sicurezza, riesce a fare dei distinguo", ribadisce Andrea Delmastro.

Ospite di 4 di Sera, il sottosegretario di Fratelli d'Italia fa eco alla premier: "Noi siamo orgogliosi di dire che daremo un riconoscimento a questo carabiniere che ha fatto il suo dovere. Siamo mortificati all'idea che questo carabiniere, per aver agito a regola d'arte, oggi si trova indagato". Parole che scatenano l'applauso dello studio. Nel frattempo è stato diffuso il contenuto del filmato che riprende gli attimi concitati che hanno visto il luogotenente Masini fronteggiare il 23enne egiziano.

"Fermati, ma cosa stai facendo? Fermati, basta ... ma vuoi proprio morire? Fermati per favore", sono solo alcune delle frasi che Masini urlava a squarciagola mentre indietreggiava, tentando di fermare il ragazzo. Nel frattempo il 23enne pronunciava preghiere in arabo mentre si scagliava contro le persone in strada la notte di Capodanno. Sitta ha accoltellato 4 persone, due 18enni e due anziani, prima di essere fermato e ucciso.