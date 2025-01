David Parenzo, "guardate! Sempre lui!": apre X ma non capisce come funziona, figuraccia in diretta tv

10 gennaio 2025 a

a

a

I "giornaloni" e i programmi televisivi di orientamento progressista hanno cambiato il loro bersaglio numero uno. Per quasi tre anni, si sono concentrati sul presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E su tutte le persone che, in un modo o nell'altro, sono riconducibili alla sua persona. Basti pensare ad Arianna, la sorella del premier oggetto di una campagna mediatica senza esclusione di colpi. Ma con la vittoria di Donald Trump alle ultime Presidenziali americane, la loro ossessione è radicalmente cambiata. Ora il nemico pubblico numero 1 è diventato Elon Musk, colpevole di essere un miliardario e, soprattutto, non (più) di sinistra.

Così, durante la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni, tantissime domande al premier riguardavano proprio Mr Tesla. Elon Musk non può fornire i satelliti al nostro Paese. E non può nemmeno mettere bocca su vicende politiche di Paesi stranieri che, secondo alcuni, non lo riguardano. Al contrario, se un miliardario come George Soros dona fior fior di milioni per finanziare Ong o partiti non c'è nulla da recriminare.

Con cosa si presenta in studio Michele Serra: da Formigli, l'ultima provocazione contro Meloni | Guarda

Anche David Parenzo sembra caduto in questa fallacia progressista. Nella puntata di oggi, venerdì 10 gennaio, di L'aria che tira ha spiegato ai telespettatori cosa succede se apre X - il social di Musk - per leggere le ultime notizie. "Allora vi voglio subito fare vedere una cosa - ha esordito così il conduttore -. Appena voi aprite X, la prima notizia che appare è sempre una notifica di Elon Musk. Cioè ogni apertura del social X quando voi lo aprite... è suo. Ogni volta che voi aprite X, la prima notizia che appare è sempre Elon Musk. Quindi non è un signore che lascia semplicemente la libertà di parola. Ma è un signore che anche grazie al suo potente algoritmo può in qualche modo anche imporre la gerarchia delle notizie. Il tema, quindi, non è solo la libertà di parola".

Ciò che Parenzo, però, sembra non ricordare è che Elon Musk è tra le persone più seguite su X, tra quelle che postano più contenuti e tra le personalità più chiacchierate del mondo. Al pari di Donald Trump o Taylor Swift. Quindi - anche grazie all'algoritmo del social network, è normale che se il tycoon è tra i propri account seguiti, ti compaiano gli ultimi suoi tweet.