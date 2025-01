Striscia, tapiro d'oro ad Antonio Cassano? Lui attacca Rafa Leao: "Non ha i cogl***"

13 gennaio 2025 a

a

a

Questa sera, lunedì 13 gennaio, l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d'oro ad Antonio Cassano. Il motivo? Le sue ultime esternazioni contro l'attaccante del Milan Rafa Leao. Fantantonio ha sempre criticato l'esterno portoghese, il quale lo ha sbeffeggiato sui social. L'ultima lite tra i due risale alla finale di Supercoppa italiana, vinta in rimonta dai rossoneri contro l'Inter di SImone Inzaghi.

"Ribadisco che Leao non ha i cogl***. Facile rispondere dopo la Supercoppa, intanto sabato (contro il Cagliari, ndr) ha fatto ancora schifo", ha attaccato Antonio Cassano, che ha aggiunto: "Anche Conceiçao se ne accorgerà che è una pippa: prende 8 milioni di euro e non sa passare la palla, fa pochi gol. Che faccia il rapper piuttosto - ha proseguito -, quello gli viene meglio".

"Indegno, non hai i cog***", "Pagliaccio!": rissa Cassano-Leao, volano insulti feroci

Non solo Leao. Antonio Cassano ha parlato anche del suo ex amico Christian Vieri. I due, insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, erano i protagonisti della Bobo Tv. "Di quel tizio non parlo più, è un capitolo chiuso - ha dichiarato l'ex calciatore -. Ma i risultati che stiamo ottenendo ora sono migliori di prima: prima eravamo tre fuoriclasse più un altro, ora siamo fuoriclasse e basta".