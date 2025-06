Rafa Leao a un passo dall'addio, Milan nel dramma: "Con chi firma"

Mancano meno di 48 ore alla fine della prima finestra di calciomercato, quella prevista per agevolare le squadre che prenderanno parte al prossimo Mondiale per Club. La squadra più attiva, soprattutto in uscita, è il Milan. Ufficializzati il ds - Igli Tare - e il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, il Diavolo ha già dovuto salutare il miglior giocatore della passata stagione. Tijjani Reijnders è infatti passato al Manchester City per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Ma non finisce qui. Il club rossonero potrebbe salutare un altro campione.

Si tratta di Rafa Leao. Sulle sue tracce c'è il Bayern Monaco. I bavaresi sono disposto a mettere sul piatto un'offerta di circa 50 milioni di euro, più un giocatore tra Kim - ex Napoli - e Goretka. Come riporta Repubblica, però, il Milan chiede almeno 90 milioni di euro per sedersi al tavolo e per rinunciare al giocatore simbolo di questi ultimi anni. Il portoghese è infatti considerato tra i cedibili. Ma a fronte di un'offerta che non si può rifiutare.