Simone Inzaghi demolito da Cassano: "Ha distrutto l'Inter, è una barzelletta"

Antonio Cassano torna a far discutere per la brutalità e la nettezza delle sue opinioni. In questo caso, nel mirino del barese ci finisce Simone Inzaghi, ex mister dell'Inter. Ospite della trasmissione Viva el Futbol, Cassano ha lanciato un durissimo attacco all'allenatore, che avrebbe "distrutto" i nerazzurri,

“Inzaghi ha distrutto l’Inter”, ha esordito Cassano. “In quattro anni ha vinto solo uno scudetto e ne ha buttati tre. Altro che genio o fenomeno: ha preso per il cu*** tutti, anche i tifosi nerazzurri”.

L’ex calciatore non ha risparmiato nemmeno il modo in cui Inzaghi ha lasciato Milano: "Aveva già l’accordo con l’Al Hilal, e adesso viene a raccontare che voleva fare un’esperienza all’estero, che studiava il campionato arabo... Ma mi prendi per il cu***? È una barzelletta”.