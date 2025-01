4 di sera, la lezione di Marco Minniti alla sinistra: "Violenza nelle piazze? Occhio ai lupi solitari"

13 gennaio 2025 a

Ormai in Italia si sta quasi legittimando l'uso della violenza nelle piazze. Che sia per manifestare contro la morte di Ramy, a favore della Palestina o contro il governo. Ogni occasione è buona per scendere in strada e scagliarsi contro la polizia. E la sinistra tace. Un tema tirato in ballo anche dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Il Viminale, in un'intervista rilasciata al Tg1, ha parlato delle continue aggressioni alle forze dell'ordine. C'è "massima attenzione da parte nostra soprattutto verso questo fenomeno ricorrente delle aggressioni preparate, pregiudiziali alle Forze dell'ordine. È il tema su cui svilupperemo ogni possibile attenzione a difesa dei nostri poliziotti e dei nostri carabinieri".

A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è parlato a lungo della violenza nelle piazze italiane. Il giornalista di Mediaset ha voluto ascoltare il parere di un esperto: l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti. Il dem non ha avuto la minima esitazione a sottolineare quanto sia pericoloso legittimare l'uso della forza nelle manifestazioni. E nel farlo ha lanciato un messaggio anche alla sinistra.

"È giusto e legittimo, una democrazia deve proteggere tutto ciò - ha spiegato Minniti -. Si possono esprimere anche le posizioni più radicali. Il limite più insuperabile è quello dell'uso della violenza. Su questo bisogna dire con chiarezza: basta! Sapendo anche che in questo momento della storia del mondo, dentro un clima di tensione e di violenze possono inserirsi i lupi solitari. L'abbiamo visto con l'attentato in Germania e l'abbiamo visto negli Stati uniti a New Orleans. Ecco - ha concluso -, un clima di violenza può apparire come qualcosa che può stimolare atti estremi individuali".