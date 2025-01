L'aria che tira, Parenzo e Padellaro stroncano l'opposizione: "Tu li hai visti?", "Meloni stia tranquilla"

20 gennaio 2025 a

"Padellaro, tu l'hai vista l'opposizione in queste settimane? Hai incontrato qualcuno? Se tu hai notizie dell'opposizione mi fai una telefonata o me lo dici adesso". David Parenzo a L'aria che tira, il programma che conduce su La7, si è interrogato sull'esistenza e la consistenza dell’opposizione italiana. La sinistra, infatti, sembra tramortita dalla valanga di successi che il governo Meloni sta portando a casa. L'ultimo, in ordine cronologico, l'invito esclusivo alla cerimonia d'indesiamento di Donald Trump a Washington: Meloni sarà l'unica leader Ue presente.

"Diciamo che l'opposizione gioca di rimessa, per usare un termine sportivo - ha replicato la firma del Fatto Quotidiano -. Cioè non ha iniziative proprie: si sveglia soltanto quando nella maggioranza, nella destra, nasce un caso. Per esempio il caso Santanché, che è nato parecchio tempo fa. Adesso con il rinvio a giudizio è riesploso. Allora si ricordano che sono opposizione e - ha aggiunto Padellaro - fanno per esempio la mozione di sfiducia".

Padellaro ha poi posto alcune perplessità riguardo all'uso reiterato della mozione di sfiducia. "Tra l'altro non so bene se queste mozioni di sfiducia aiutino a mandare via un ministro che si è comportato male o lo rafforzino - ha spiegato il giornalista -. Perché è chiaro che nel momento in cui c'è una mozione di sfiducia in Parlamento si ricompattano nella maggioranza di destra quelli che magari hanno delle perplessità sul fatto che la Santanché resti al suo posto. Rispondendo alla tua domanda, giocano di rimessa. Finché giocano di rimessa - ha concluso - Giorgia Meloni può stare tranquilla".