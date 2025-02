Finisce l'incubo di "M" tra strafalcioni e parodie. Ma la fiction sul Duce avrà una seconda serie

01 febbraio 2025 a

La buona notizia è che la farraginosa e pretenziosa macchina televisiva di “M.” è arrivata a tagliare il traguardo dell’ottava e ultima puntata; quella meno buona è che a Sky stanno facendo più di un pensierino ad allestire un’altra serie dal secondo volume della trilogia scuratiana diventata nel frattempo tetralogia (una sola parola, non due). Di questo passo “Il figlio del secolo” XX potrebbe tenerci compagnia per un bel po’ nel secondo quarto del XXI, sforando di riffa o di raffa persino il Ventennio che ha a riferimento storico. Forza e coraggio, il meglio è passato, come ebbe a scrivere Ennio Flaiano il quale sul fascismo le idee se le fece molto chiare non appena si ritrovò in Africa come tenente di complemento nella guerra d’Etiopia. (...)