Sinner, Alcaraz dopo il ritiro: "Non so cosa dire"

Carlos Alcaraz ha compreso fin dai primi scambi che quello affrontato a Cincinnati non era il solito Jannik Sinner. Lo spagnolo, infatti, si è trovato di fronte un avversario limitato dai problemi fisici (Un colpo di calore? Un virus intestinale?) che lo hanno poi costretto al ritiro, un epilogo inatteso che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti gli spettatori e allo stesso vincitore del torneo. L’atteggiamento di Alcaraz è stato subito improntato alla sportività: più volte ha cercato di confortare il numero uno al mondo, persino durante la premiazione.

Nelle sue dichiarazioni post-match, il murciano ha mostrato tutta la sua sensibilità. “Non è questo il modo in cui desidero vincere una partita o un trofeo”, ha detto visibilmente emozionato. Poi ha aggiunto: “Non so davvero cosa dire, posso solo esprimere il mio dispiacere. Capisco bene come ti puoi sentire”. Parole semplici ma sincere, che hanno colpito il pubblico e sottolineato la profonda stima reciproca tra i due campioni.