Sinner, Alcaraz dopo il ritiro: "Non so cosa dire"

Carlos Alcaraz ha compreso fin dai primi scambi che quello affrontato a Cincinnati non era il solito Jannik Sinner. Lo spagnolo, infatti, si è trovato di fronte un avversario limitato dai problemi fisici (Un colpo di calore? Un virus intestinale?) che lo hanno poi costretto al ritiro, un epilogo inatteso che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti gli spettatori e allo stesso vincitore del torneo. L’atteggiamento di Alcaraz è stato subito improntato alla sportività: più volte ha cercato di confortare il numero uno al mondo, persino durante la premiazione.
Nelle sue dichiarazioni post-match, il murciano ha mostrato tutta la sua sensibilità. “Non è questo il modo in cui desidero vincere una partita o un trofeo”, ha detto visibilmente emozionato. Poi ha aggiunto: “Non so davvero cosa dire, posso solo esprimere il mio dispiacere. Capisco bene come ti puoi sentire”. Parole semplici ma sincere, che hanno colpito il pubblico e sottolineato la profonda stima reciproca tra i due campioni.
Alcaraz ha poi rivolto un pensiero al futuro, auspicando un pronto recupero di Sinner in vista degli US Open. “L’ho ripetuto più volte: sei un vero campione — ha proseguito il numero 2 al mondo, che potrebbe scavalcare Jannik in testa al ranking Atp qualora non vincesse il prossimo US Open — Sono certo che tornerai più forte, come fanno i grandi. Tu lo sei davvero”. Già al momento del ritiro, Carlos si era avvicinato all’italiano in panchina, stringendolo in un abbraccio e cercando di consolarlo con un messaggio privato. Secondo quanto riportato da Sky, gli avrebbe persino sussurrato: “Jannik, questa non conta”. Un gesto che conferma la lealtà del murciano e che lascia presagire un nuovo, entusiasmante capitolo della rivalità a New York.