Ademola Lookman, pugno duro dell'Atalanta: cosa ha deciso

Ademola Lookman è tornato a disposizione dell'Atalanta in sede, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. L'attaccante nigeriano ha trascorso tra il Portogallo e Londra buona parte delle due settimane di allontanamento volontario, dopo aver chiesto di essere ceduto all'Inter. Dal 4 agosto scorso, dopo l'annunciata rottura a mezzo Instagram col club bergamasco, non si era più presentato nonostante le regolari convocazioni. Il suo ritorno è coinciso con la ripresa delle sessioni sul campo della squadra di Ivan Juric, raggiunta proprio stamani dalla visita della delegazione della Nazionale Italiana guidata dal commissario tecnico Gennaro Gattuso.

L'Atalanta ha poi deciso di multare Ademola Lookman per i 15 giorni di assenza ingiustificata. L'attaccante, che dopo aver chiesto di essere ceduto all'Inter non si è più presentato agli allenamenti, è tornato solo oggi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Inoltre il nigeriano, secondo quanto si apprende, si allenerà da solo fino al 2 settembre.