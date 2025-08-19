Reazione a catena, "marmitta sinonimo di pentola": caos a fine puntata

Oggi, martedì 19 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano i Passatempi, i giovani campioni del gioco: Bruno, Andrea e Leonardo. A sfidarli ci sono i Colpi Alti, altri tre giovanissimi ragazzi. Loro sono un team formato da Amos, Lorenzo e Roberto. Vengono da un piccolo paese in provincia di Bergamo.
I Passatempi, però, sono imbattibili e sono riusciti ad arrivare ancora una volta all'Ultima catena. I tre giovani ragazzi avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 938 euro. Una miseria. Ma per farlo dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Pace" e "Piano". Dopo un minuto di accesa discussione, i campioni hanno rotto gli indugi e si sono buttati con: "Strumento". Ed era proprio la parola esatta.
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare la puntata: "Ma in che zone 'marmitta' sarebbe sinonimo di pentola? Perché io mai sentito in 34 anni né in Lombardia né in Friuli", "Cmq, la definizione di marmitta è di un recipiente più grande di una pentola...", "Quanti equivoci per i regali nei matrimoni per quel problema del sinonimo pentola-marmitta 'ma noooo, non intendevamo quelle marmitteeee'".