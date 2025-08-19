FdI inchioda il M5s con questo video: "Come si cambia la poltrona"

Tutto e il contrario di tutto, in perfetto stile grillino. Da nemico giurato ad alleato prezioso per le elezioni regionali. Il Movimento Cinque Stelle ha cambiato completamente giudizio verso il Partito democratico. Non più male assoluto come ai tempi di Casaleggio e Beppe Grillo, ma partner per governare insieme in Toscana e non solo. La virata a sinistra dell'ex partito del cambiamento ora e completa.

Sui social, però, è rispuntata un video di Paola Taverna, vecchio caposaldo dei Cinque Stelle. Nella clip si vede la grillina parlare da un palco e insultare a valanga il Partito democratico: "Mi veniva da ridere perché mi sono immaginata l'ultima scena prima di venire qui in Aula, dove praticamente Nicola Morra si girava e diceva: 'siete diversamente onesti' e io dovrei rettificare il Corriere della Sera perché ha detto che mi sono girata verso la parte del Partito democratico e ho detto: 'zozzoni'. Invece gli ho detto: 'mafiosi, siete delle merd***, ve ne dovete andare, dovete morire'. Gliene ho dette di tutti i colori". La stessa Paola Taverna che si è fatta fotografare proprio mentre concludeva l'accordo con Eugenio Giani.