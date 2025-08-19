Giorgia Meloni, FdI spiana la sinistra: "Loro restano a guardare"

Per ora si tratta solo di uno spiraglio. Ma è già abbastanza per cominciare a intravedere la luce in fondo al tunnel. Il presidente americano Donald Trump ha chiamato alla Casa Bianca tutti gli attori principali della guerra tra Russia e Ucraina: Ucraina, Ue, Francia, Gran Bretagna, Germania e, naturalmente, l'Italia.

Il tycoon ha particolarmente apprezzato l'impegno di Giorgia Meloni verso una pace duratura tra Mosca e Kiev. E ha riconosciuto che il premier è un grande leader e che governerà a lungo. Un attestato di stima che ha fatto impazzire la sinistra e i soliti giornaloni progressisti. Il motivo? Fino a poco tempo fa, raccontavano una leader di Fratelli d'Italia esclusa dai grandi tavoli di politica internazionale. L'ennesima figuraccia insomma. Ma tant'è.