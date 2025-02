Affari Tuoi, "ma che ci vanno a fare?": esplode la polemica dopo la partita di Chiara

01 febbraio 2025 a

Chiara dalla Toscana è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, questa sera, sabato 1 febbraio. Ad accompagnare la pacchista la mamma Donatella. "Tutti mi chiamano Chiarina fin da quando sono piccola", ha spiegato a proposito del suo soprannome. La concorrente, poi, ha detto di lavorare come commessa in un negozio di calzature e accessori. "Abbiamo una passione in comune, la danza - ha rivelato a De Martino -. Ho iniziato a 3 anni, mi sono avvicinata all'hip hop e alla danza classica. Poi per un infortunio ho dovuto smettere". Il pacco con cui ha giocato era il numero 14.

La sua partita, purtroppo, è iniziata con l'eliminazione di un pacco rosso dal valore di 15mila euro. Poi ha eliminato 100 euro, 5mila euro, 20 euro, 10 cantuccini (piatto speciale della serata in onore della sua regione) e 75 euro. La prima offerta del dottore, invece, è stata di 40mila euro, ma lei ha rifiutato. Il gioco, quindi, è andato avanti, anche se non proprio in maniera fortunata: la concorrente ha fatto fuori il pacco contenente 200mila euro. Poi via anche 20 euro e i 50mila. Il dottore, allora, ha proposto un cambio pacco, ma Chiara ha rifiutato. A seguire sono stati eliminati i 30mila e i 20mila euro. A una nuova offerta di cambio pacco da parte del dottore, la pacchista ha deciso di accettare lasciando il suo 14 per il numero 5.

A quel punto ha scoperto che nel suo pacco iniziale c'erano "solo" 500 euro. Il dottore allora le ha offerto prima 35mila euro, poi 25mila e di nuovo 35mila. La concorrente ha accettato questa ultima offerta dopo aver aperto i pacchi che contenevano 75mila euro e 50 euro. Purtroppo, però, alla fine ha scoperto che il suo pacco conteneva 300mila euro. In molti, come al solito, hanno commentato la puntata su X. Qualcuno, per esempio, ha criticato la scelta di Chiara di accettare l'offerta da 35mila euro: "Ma cosa ci vanno a fare ad affari tuoi se poi accettano i primi 4 spicci che gli offrono boh". Qualcun altro invece: "La faccia della madre di Chiara appena ha scoperto che nel pacco avevano i trecentomila euro".