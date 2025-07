Inter, la decisione di Cristian Chivu: come "cancella" Simone Inzaghi

Il Mondiale per Club è alle spalle, la riappacificazione Lautaro Martinez-Hakan Calhanoglu pure, e anche le (brevi) vacanze estive sono state fatte. Dopo i test atletici svolti nelle ultime 48 ore, oggi (lunedì 28 luglio) prende ufficialmente il via il ritiro dell’Inter sotto la guida di Cristian Chivu. La squadra affronterà la prima giornata completa di lavoro con una doppia seduta: allenamento al mattino e nel pomeriggio. Una routine che non sarà un'eccezione ma il ritmo abituale della settimana.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le doppie sedute rappresentano il biglietto da visita del nuovo staff tecnico, che ha già fissato una chiara direttrice: preparazione intensa e meticolosa. “Non è un’entrata scenografica, ma una regola che guiderà il ritiro”, scrive la Rosea. Il messaggio è chiaro: partire forte per costruire una stagione solida. Il concetto chiave del nuovo corso è “intensità”. L’Inter di Chivu punta a un’identità più offensiva e aggressiva, con il tridente potenziato dalla presenza di Lookman accanto alla coppia Thuram-Lautaro. Per sostenere questo stile serviranno forza, resistenza e tenuta mentale.