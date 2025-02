Giovanni Floris e Rosy Bindi contro Meloni per questo video: "Concava e convessa", "Peggio"

03 febbraio 2025 a

Tutti contro Giorgia Meloni. Accade a In Altre Parole in onda su La7, dove Giovanni Floris e Rosy Bindi se la prendono con il premier. Il motivo? Ancora una volta il caso Almasri con il governo indagato. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che il giornalista e l'ex ministro del Pd si lasciano andare a un parallelismo ben poco attinente. "Questa capacità di Giorgia Meloni di essere concava e convessa a seconda della convenienza viene da Berlusconi", esordisce Floris commentando un video proposto da Massimo Gramellini.

Nelle immagini si vede la leader di Fratelli d'Italia, il 3 dicembre 2020 durante una diretta social dall’Aula della Camera, contesta l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, accusato di aver usato impropriamente una conferenza stampa per rispondere sulla denuncia avanzata dalla parlamentare di Fratelli d’Italia Roberta Angelilli circa un presunto abuso della scorta. Come per Meloni, il fascicolo contro Conte fu inviato al Tribunale dei ministri. Il 30 marzo 2021 il procedimento per peculato fu archiviato. Da qui le parole di Floris: "Nel caso di Conte, l’accusa era che la sua scorta avrebbe aiutato a far uscire da un supermercato la compagna. Diciamo che è una cosa diversa dal far uscire dal carcere un torturatore e riaccompagnarlo a casa".

Parole su cui Bindi rincara la dese: "Credo di aver letto bene la legge costituzionale, che peraltro è stata applicata parecchie volte. E nessuno ha fatto queste sceneggiate che abbiamo visto". E ancora: "Dentro la cultura della destra c’è una visione distorta del potere, neppure della democrazia. Per loro chi vince le elezioni può fare quello che vuole. E chi si contrappone, dall’informazione alle Autority fino ai magistrati, secondo la destra, va contro il popolo, perché verifica se l’azione di governo è conforme alla legge. E questo non è consentito se riguarda chi ha vinto le elezioni. Questa è la cultura della destra".