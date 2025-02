Cinque Minuti, 300 secondi per una bomba mediatica: l'ultimo colpaccio di Bruno Vepsa

Klaus Davi 08 febbraio 2025 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Cinque Minuti)

Cinque minuti continua e rafforza la mission storica di Porta a Porta: un’emanazione televisiva della narrazione istituzionale, con l’aggiunta che quei 300 secondi circa in onda tra il Tg1 delle 20 e i pacchi di Stefano De Martino si possono trasformare in una bomba mediatica che smaschera non detti e ipocrisie del racconto politico. Ospite mercoledì sera era Marco Minniti, ex Ministro degli Interni, che ha ribadito come l’accordo con la Libia da lui siglato sia stato confermato in Europa e dai governi Conte e Gentiloni.

Subordinare la sicurezza nazionale alle contraddittorie indicazioni della Corte Penale dell’Aia è stato un mantra seguito dal governo tedesco con il caso Öcalan. Risultato: ottima media di 5.369.000 spettatori col 25.9% di share e picchi oltre il 27%. Il buon apporto di 15mila spettatori dai device tecnologici, secondo la nuova Total Audience di Auditel, e la ricaduta sui social consentono a Vespa (grazie anche alla collocazione prima di Affari tuoi) di raggiungere gli under 25 e i teenager con medie superiori al 20% di share.

"Non parli più davanti a uno scendiletto". Conte, insulti a Meloni: "So che ci sta guardando..."

Secondo OmnicomMediaGroup, molto alto il target laureati (26%) con i titoli di studio elementari oltre il 30% e le grandi città sopra 250mila abitanti al 29%. Supera il 27% in grandi regioni come Lazio, Toscana, Campania, Puglia e Sardegna.