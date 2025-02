DopoFestival, le donne fanno impazzire Cattelan: spianato anche da Selvaggia Lucarelli

Claudio Brigliadori 13 febbraio 2025 a

Mettiamola così: se quella tra Alessandro Cattelan e Francesca Michielin era una gag studiata, come vociferano a Sanremo, allora i due meritano un lungo applauso per le insospettabili doti attoriali.

È tarda notte, la prima puntata del DopoFestival sta per chiudere i battenti. Era in programma una intervista alla brava cantante che un paio d’ore prima aveva portato l’intensa Fango in paradiso sul palco dell’Ariston. Ma la Riviera, si sa, è traditrice e Francesca arriva in ritardo. Trafelata ma sorridente, viene accolta dal conduttore con poche, inequivocabili parole: «Ti lasciamo andare». Lei si guarda intorno, spaesata. Domanda: «Ma come mi lasci andare?».

È in questo preciso momento che il siparietto diventa imbarazzo. La temperatura scende abbondantemente sotto lo zero, e il meteo ligure non c’entra. «Eh purtroppo non abbiamo più tempo Franci, ci hai messo troppo ad arrivare - si scusa Cattelan -. Cioè volendo avremmo fatto anche l’intervista lunga, ma c'hai messo venti minuti». «Ma come, dai no. Ma che modi sono?», protesta la Michielin sempre più stizzita. «Adesso ti riaccompagno a casa, a dormire. Non puoi perdere la voce, stai vicina a me che sai che ti proteggerò per sempre», glissa Alessandro, sulle spine. Il saluto della ex giovane promessa di X Factor è tutta un programma: «Io non ho parole, si va beh dai. Bella puntata anche secondo me, anche se sono un po’ incaz***ta».

A movimentare la post-serata ci ha pensato anche Selvaggia Lucarelli, in avvio di diretta. «Io non voglio girare intorno a questa cosa perché è un po’ l’elefante nella stanza, Alessandro. Io sono molto offesa con te», esordisce l’opinionista fissa. «La mia coda di paglia mi sta facendo pensare a mille scenari, ma non ho idea a quale tu ti riferisca», replica Cattelan spiazzato. «Questa era la mia grande occasione. Ok? Mi hai chiamata. Io qui mi sentivo chiaramente nel ruolo della str**a in prima fila. E tu hai chiamato la regina delle str**e...», prosegue Selvaggia. Sì riferisce ad Alessandra Celentano, la severissima coreografa e giudice di Amici di Maria De Filippi, pure lei in studio. Che se la ride.