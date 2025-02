PiazzaPulita, Mastrobuoni contro Di Cesare: "Di fronte a Hitler cosa avrebbe fatto?"

21 febbraio 2025 a

a

a

"Stop al riarmo? Dinnanzi ad Adolf Hitler che invade la Polonia e che si prende la Cecoslovacchia lei che cosa avrebbe fatto?": Tonia Mastrobuoni, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, lo ha detto durante il dibattito con Donatella Di Cesare a proposito della guerra tra Russia e Ucraina. "La sua soluzione è che l’Ucraina avrebbe dovuto capitolare. Quello che lei ha detto in questi tre anni, in fondo, era che l'Ucraina capitoli. Questo è stato il suo suggerimento", ha proseguito la firma di Repubblica.

"Io non voglio fare polemiche ma è sotto gli occhi di tutti", ha risposto allora la Di Cesare. E a quel punto a dire la sua è stato anche Paolo Mieli, pure lui ospite del talk: "L'Ucraina sostiene che anche se la prospettiva può essere quella di perdere, c'è un diritto dei popoli, soprattutto quando lo scelgono loro, a resistere".

Il report segna la fine di Zelensky? "Ecco quanto vale e chi potrebbe sostituirlo"

Nel frattempo, sembrano sempre più tesi i rapporti tra Washington e Kiev. Nei giorni scorsi, sul suo profilo social Truth, Donald Trump ha definito il leader ucraino Volodymyr Zelensky un "dittatore mai eletto", "un comico mediocre" che "rifiuta di indire elezioni, è molto giù nei sondaggi ucraini e l'unica cosa in cui è stato bravo è l'aver suonato Biden come un violino". Mentre Zelensky del tycoon aveva detto: "Vive in una bolla di disinformazione russa".

"Di fronte a Hitler cosa avrebbe fatto?": Mastrobuoni e Di Cesare a PiazzaPulita, guarda qui il video