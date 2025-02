Propaganda live choc, il comico: "Spero che venga un ictus a Salvini", il caso deflagra

22 febbraio 2025 a

A Propaganda Live si sa, si fa ironia e si scherza. Certo quasi a senso unico con battutine e sorrisetti sul centrodestra e un modesto silenzio sul centrosinistra. Ma si sa da Zoro i progressisti e soprattutto i comici progressisti la fanno da padrone.

Ed è proprio in questo contesto che nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri sera ecco che arriva l'assolo di un comico che pensa di fare lo spiritoso ma che invece augura un ictus al vicepremier Matteo Salvini: "All'università Bocconi un piccolo studente albanese...ora so che dire nella stessa frase 'albanese' e 'bocconi' è una cosa che fa venire tipo un ictus a Salvini o almeno spero...", afferma lo stand-up comedian Xhuliano Dule, L'uscita contro il Ministro delle Infrastrutture Salvini ha inevitabilmente suscitato un vespaio di polemiche. Salvini ha postato sul suo profilo facebook proprio la clip con l'insulto e ha commetato così il fattaccio: "Ieri sera in prima serata, in diretta su La7. Risate e applausi in studio. Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno, e riderci su. Non mi arrabbio neanche, provo pena e tristezza". E il caso, inutile dirlo, farà parecchio discutere. Qui di sgeuito la clip postata da Matteo Salvini.