L'Eredità, "campana con bidone": Alessandro fatto fuori, bufera dopo la puntata

Grande ritorno per Alessandro al tavolo della Ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Nella puntata andata in onda ieri, domenica 23 febbraio. il campione, che ha raccontato di avere tre figli, Tommaso, Anna e Sara, e di essere sposato con Cristiana. ha giocato per ben 180mila euro. Le parole da collegare erano Calciatore, Campana, Fellini, Tirare e Latte.

Dopo tre dimezzamenti, però, il montepremi è sceso a 22.500 euro. E poi, dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, Alessandro ha tentato il tutto per tutto dando come soluzione la parola CARTONE. Peccato, però, che la risposta corretta, come spiegato dal conduttore, fosse un'altra, ovvero BIDONE.

Non tutti, però, si sono detti d'accordo con la soluzione della Ghigliottina. Qualcuno, infatti, sulla piattaforma X ha scritto: "Campana con bidone mooolto tirata #leredita". Qualcun altro ha messo in discussione il collegamento tra Fellini e Bidone: "Bah, se Il Bidone è un film di Fellini, sarà stato un..bidone perché non lo conosce nessuno". Infine, c'è chi si è lamentato della difficoltà del gioco di ieri sera, con la parola finale a quanto pare non molto facile da indovinare.