Tale e Quale Show, Nadia Rinaldi sbotta contro Carlo Conti: "Mi ha illusa"

«Meritocrazia zero». Nadia Rinaldi, attrice, è una furia contro Carlo Conti: lo incolpa di averla prima “illusa” e poi esclusa dal cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. «Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato? Convocati, selezionati... ci si aspetta un po’ di rispetto. Tutta la mia stima per la meritocrazia che ormai è in via di estinzione», scrive l’attrice su Instagram.

Parole che scatenano commenti di solidarietà e condivisione da parte di Serena Grandi e Nina Soldano. «Hai ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi», scrive Serena Grandi, forse illusa anche lei da Conti. La star di Un Posto al Sole, invece, aggiunge: «È sempre stato così ma ora è tutto, troppo esagerato». Ma chi sono i convocati? Proprio ieri Conti ha diffuso la lista completa dello show musicale che tornerà in autunno su Raiuno.