Affari Tuoi, il "miracolo" di Cristiano: alla Regione Fortunata... "e ora dategli tutti i soldi!". Il delirio è totale

Siamo ancora una volta ad Affari Tuoi, al gioco dei pacchi e della sorte, il gioco del Dottore, direttore d'orchestra Stefano De Martino. Come ogni sera, su Rai 1. La serata in questione è quella di mercoledì 26 febbraio, dove la protagonista è Valentina, dal Molise, da Cerro Al Volturno, provincia di Isernia.

In gara con lei il fratello, Cristiano. L'inizio del gioco è da incubo: tra i primi sei tiri ben quattro pacchi rossi. Oltre ai 5mila euro addio anche ai tre premi più pesanti: 100mila, 200mila ee 300mila euro. E così via, di chiamata in chiamata, di offerta in offerta.

Ma è quando Valentina e Cristiano (sostanzialmente muto per tutta la puntata) aprono i pacchi da 30mila e 15mila euro resta una sola possibilità: la regione fortunata. Per il primo tentativo, valido per 100mila euro, Valentina sceglie l’Emilia-Romagna. Niente da fare.

Ed ecco che al secondo tentativo, Cristiano, finalmente dice la sua: indica il Piemonte per i 50mila euro. E, clamorosamente, la azzecca. Esplode la festa in studio, i due si abbracciano, gioiscono. E, in parallelo, si scatenano i social, X in particolare, dove tantissimi sottolineavano come Cristiano, con il suo unico contributo, si sia rivelato decisivo. "L’unica scelta che ha fatto fare al fratello praticamente", ricordava Laura. "Pazzesco! L'ha salvata il fratello", aggiungeva Daniele. "Viva il fratello!", chiosva Marilù. "Cara Valentina, quei soldi ora devi darli a lui...", faceva calare il sipario un ultimo utente.