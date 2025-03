C'è posta per te, Lukaku commosso da Emanuele: "Mi dai l'energia per superare tutto", una storia pazzesca

02 marzo 2025 a

Una storia che tocca nel profondo, quella di Emanuele e Francesca, storia raccontata a C'è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la puntata è quella di sabato 1 marzo. Francesca ha infatti scelto il programma per una sorpresa al fidanzato, il tutto dopo aver affrontato insieme a lui una lunga e dolorosa battaglia contro la leucemia.

A rendere il momento ancora più speciale è stata la presenza di Romelu Lukaku, campione del Napoli e idolo indiscusso di Emanuele, la cui passione per la squadra partenopea è nota. Il percorso della coppia è stato segnato da momenti difficili, soprattutto dopo la diagnosi della malattia di Emanuele. Nonostante tutto, il loro amore si è rivelato la forza motrice capace di affrontare ogni ostacolo. Durante la commovente lettera letta da Maria De Filippi, Francesca ha ricordato: "Quella vita che ci siamo lasciati alle spalle, l'abbiamo fatto insieme soprattutto grazie a te e alla tua forza. Se oggi parliamo di futuro è stato per merito tuo, del tuo coraggio che dal primo giorno ti ha contraddistinto e io voglio passare il resto della mia vita con te. Ci siamo fidanzati quando io avevo solo 18 anni e tu 21, eravamo piccoli ma ci amavamo tantissimo, ogni giorno un po' di più. Le tue parole mi hanno dato il coraggio di affrontare tutto, la fine sembrava essere vicina, la malattia stava regredendo".

Una lotta che sembrava finita, poiu una ricaduta. Ma la loro vicinanza, il loro amore, ha permesso ad Emanuele e Francesca di vincere anche la nuova sfida, il tutto dopo un trapianto di midollo. A coronamento di questa storia di speranza, Francesca ha voluto organizzare una sorpresa indimenticabile per il suo compagno: "Ti amo così tanto che sono disposta a dividerti con l'altro amore della tua vita. Non sono gelosa ma tu preparati a vivere l'emozione più grande della tua vita".

Ed ecco entrare in scena Romelu Lukaku, attaccante del Napoli: Emanuele era letteralmente senza parole. "Per prima cosa, sei veramente d'ispirazione per me, sei un leone che non molla mai. Mi dai l'energia per poter superare ogni difficoltà, lo racconterò ai miei compagni di squadra e dovremmo tutti prendere esempio da te. La tua fidanzata è eccezionale, una storia d'amore vera, sempre al tuo fianco. Il solo consiglio che ti posso dare è quello di guardare avanti, che Dio benedica te e la tua famiglia", ha affermato Lukaku. E ancora: "Ti volevo regalare qualche gadget del Napoli e la mia maglia, poi volevo dirti che ti aspetto allo stadio con tutta la tua famiglia. Volevo regalarti un nuovo inizio a New York per un viaggio, per poter iniziare questo nuovo capitolo con lei. Sei veramente un grandissimo esempio per tutta l'Italia", ha concluso Lukaku.