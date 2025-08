Maria De Filippi, impresa senza precedenti: il Fisco le restituisce 300mila euro

Non solo Temptation Island, C’è Posta Per Te o Uomini & Donne, tutta la vita di Maria De Filippi sembra un reality denso di colpi di scena. E così anche l’Agenzia delle Entrate è costretta a “chiudere la busta” e tornarsene a casa mestamente, con le pive nel sacco. L’erario, infatti, è stato costretto a far marcia indietro e riconoscere l’errore di una cartella esattoriale inviata alla Fascino PGT srl, società controllata dalla conduttrice televisive insieme a RTI del gruppo Mediaset-MFE.

La Fascino ha spiegato di essersi iscritta a quel registro per errore nel dicembre del 2020, perché avendo un solo committente (Rti ) già iscritto al registro non era necessario farlo, e quindi nemmeno pagare la quota. L’errore è stato comunicato all’Agcom che ha in effetti cancellato l’iscrizione della società il 17 settembre 2021. Per fortuna, le casse della Fascino PGT sono floride, il bilancio 2024 è stato chiuso con un fatturato record di 75,7 milioni di euro e un utile netto di 10,8 milioni di euro. Per assurdo, più difficili da risolvere sono le contese con il personale, con 451,668 euro depositati a fondo rischi per i contenziosi interni. Nel 2024, infatti, sono stati pagati 126,008 euro in transazioni con ex-dipendenti che avevano pretese dall’azienda.