Povero cinema, devastato dai remake

L’11 settembre, e questo è un titolo che ingolosisce parecchio noi fan della serie e in particolare delle ciniche saggezze di Lady Violet, Downtown Abbey 3 – Il gran finale. È l’ultimissimo capitolo - giurano dei film tratti dalla serie tv in costume. Il 9 ottobre vedrà le sale cinematografiche italiane Tron: Ares, diretto da Joachim Rønning, terzo capitolo del franchise cinematografico di Tron, è il sequel del film Tron: Legacy. Il 16 esce Black Phone 2. Poi è la volta di un altro classico dell’animazione: il 23 ottobre vede la luce Heidi. Nel nuovo film la pastorella fa amicizia con una lince. Ragazza libera di spirito, affronta sfide oltre la sua età per proteggere il nonno e l’amato santuario alpino dall’invasione della segheria di un imprenditore spietato. Un film per famiglie, sicuramente.

Ce ne siamo accorti tutti: il cinema e la tv hanno la tendenza a sfuttare la nostalgia del pubblico, da alcuni anni la cosa è evidentissima e quasi fastidiosa; oppure se lo vogliamo dire in altri termini gli autori non hanno una nuova idea manco a pagarli e per pigrizia prendono un vecchio titolo di successo e lo modernizzano: il gioco è fatto. Da Top Gun al fallimentare Una pallottola spuntata di casi ne abbiamo constatati parecchi. Remake, reboot, prequel, sequel, franchise. In una parola: ritorni. Il fecondo sito Cinemotore, sempre zeppo di notizie e retroscena, ne conta almeno 20 di “ritorni” nei prossimi mesi, con tanto di date d’uscita che possono ovviamente cambiare. Il 27 agosto: I puffi - Il film. Un titolo che merita poche presentazioni: è il classico dei cartoni animati con i nanetti blu portato al cinema con la regia di Chris Miller . In America ha incassato nelle prime 2 settimane di programmazione 28,5 milioni di dollari e 11 milioni di dollari nel primo weekend.

Cosa che non sono, invece, le uscite successive, titoli già usati e abusati: il 23 ottobre Mortal Kombat II e, il 6 novembre, Predator: Badlands. È il settimo film della serie principale e il nono del franchise generale. Dopo il successo di Wicked nessuna forza al mondo poteva evitarne una replica: così il 19 novembre arriva Wicked – Parte 2. In tempo decisamente record. Sono passati invece dieci anni dalla mitica saga con la strepitosa Jennifer Lawrence Hunger Games. Dopo una decade hanno deciso di riesumare quel franchise. Ed ecco il 19 Hunger Games – L’alba sulla Mietitura. Nel cast ci saranno Glenn Close, Jesse Plemons e Maya Hawke. Il 26 novembre per Disney esce Zootropolis 2 mentre il 17, perfetto per le feste natalizie, arriv l’attesissimo Avatar: Fuoco e Cenere. Ecco. Dal 1 gennaio 2026, l’infornata di ritorni assume davvero proporzioni massicce.

A Capodanno il film SpongeBob – Un’avventura da pirati, che dunque riprende il classico cartone animato. Il 26 febbraio torna il classico dell’orrore degli anni novanta, parliamo di Scream 7. Sette, abbiamo letto bene. Il primo aprile Super Mario Bros 2, che riprende un super classico dei video giochi; il 9 Ready or not 2: Here I come, sequel del film horror cult del 2019, che ha incassato 57 milioni di dollari, nel cast Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng, Elijah Wood e perfino, a sorpresa, il leggendario regista David Cronenberg. L’artiglieria pesante arriva il 29 aprile con un sequel attesisissimo, già oggetto di culto: Il diavolo veste Prada 2, che ha proprio gli stessi protagonisti della commedia del 2005, da Meryl Streep a Anne Hathaway. E ancora, l’11 giugno Scary Movie, il 17 Toy Story 5, il primo luglio Minions 3 e il 29 SpiderMan: Brand New Day. Tutto questo al cinema. E per fortuna c’è anche chi decide, dopo anni, di staccare la spina a una storia che non ha più nulla da dire: And Just Like That: il quarto capitolo della serie non ci sarà. Saggia decisione.