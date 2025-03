Affari Tuoi, "chiudono tutti così": scoppia la polemica su Simona

04 marzo 2025 a

a

a

Simona dalla Lombardia, con il pacco numero 2, è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, martedì 4 marzo, su Rai 1. La pacchista ha raccontato che è sposata e che lavora come impiegata in un’azienda che si occupa di pubblicità. A giocare con lei la mamma Marina. La specialità regionale portata da Thanat è il panettone.

Nei suoi primi tiri, la concorrente ha fatto fuori 100, 75.000 e 20 euro. Mentre la prima offerta del dottore è stata di 36.000 euro. Simona però ha detto di voler giocare ancora un po' e quindi ha rifiutato. Subito dopo purtroppo sono stati eliminati i 100.000 e i 10.000 euro. A quel punto è stato proposto un cambio, che la pacchista ha scelto di accettare perché non molto convinta del suo 2. Dunque lo ha cambiato col pacco numero 16. Poi ha deciso di andare a vedere subito cosa ci fosse nel 2. Per fortuna solo 0 euro. Dunque, una scelta ottima la sua.

Affari Tuoi, Mimmo e l'aneddoto puzzolente: "Ho pestato una cacca e...", ora tutto torna

A seguire Simona ha eliminato i 300.000 e i 15.000 euro, rimanendo con 4 pacchi blu e 4 rossi. L’offerta, allora, è stata di 20.000 euro, ma Simona ha rifiutato, così come ha detto "no" a un altro cambio. Infine, quando le sono rimasti 1 euro da una parte e 50.000 dall'altra, l’offerta finale del dottore è stata di 20.000 euro. Simona ha accettato, salvo poi scoprire che nel suo pacco c'erano i 50mila. In molti sui social hanno ironizzato sul fatto che la concorrente, a fine partita, ha detto che sapeva sarebbe finita così. "In questa trasmissione chiudono tutti dicendo: lo sapevo. Se lo sapevi vincevi #affarituoi", ha scritto per esempio un utente. Un altro invece: "Lo sanno tutti ma tutti fanno la ca**ata finale e accettano quello che gli offre il dottore".